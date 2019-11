Usa 2020, Michael Bloomberg pronto a candidarsi per la Casa Bianca

Michael Bloomberg è pronto a candidarsi alle elezioni Usa 2020. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali l'ex sindaco di New York dovrebbe presentare le carte nei prossimi giorni.

Bloomberg sta valutando da settimane una sua discesa in campo e, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva, tutto sembrerebbe indicare una sua candidatura. A breve dovrebbe presentare la documentazione necessaria e farlo in Alabama, dove venerdì scade il termine per entrare formalmente in gara. Secondo quanto riporta il New York Post, l'ex sindaco di New York ritiene il candidato Joe Biden «debole», mentre Bernie Sanders ed Elizabeth Warren non possono - a suo avviso - vincere. Alcuni stretti collaboratori di Bloomberg riferiscono al New York Post che l'ex sindaco è convinto che Donald Trump sarà rieletto se Warren sarà la candidata democratica a sfidarlo.

Ultimo aggiornamento: 23:51

