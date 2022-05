Miami, arriva il caldo Killer. Il sindaco: «È il momento di trovare soluzioni». Parte la campagna di sensibilizzazione per i residenti

Il clima è cambiato a Miami e la città introduce una nuova stagione. Il periodo dall'1 maggio al 31 ottobre di ogni anno sarà designato come «stagione calda» per mettere in guardia i residenti sulle temperature elevate e sui loro rischi. «È una prima per la contea di Miami e, per quanto ne so, è una prima nel mondo. Il caldo è il killer numero uno legato al clima. È un killer silenzioso», afferma il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava. La designazione apre la strada a una campagna di sensibilizzazione dei residenti, che sperimentano oltre 150 giorni l'anno con temperature sopra i 32 gradi, ma anche alla possibilità di dare nomi alle ondate di caldo come avviene per gli uragani e le tempeste invernali.

«Siamo conosciuti a livello internazionale per la nostra debolezza all'innalzamento dei livelli del mare e agli uragani e per questo da decenni rafforziamo le nostre infrastrutture per migliorare la nostra resilienza - mette in evidenza il sindaco -. Fino a poco tempo fa il caldo estremo non era nel mirino. Invece abbiamo un crescente problema con il caldo ed è il momento di trovare soluzioni».