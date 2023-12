Mia Schem: «A Gaza sono tutti terroristi, io prigioniera di una famiglia con donne e bimbi». La prima intervista dell'ex ostaggio

Mia Schem, un ex ostaggio di Hamas, ha rilasciato la sua prima intervista all'emittente israeliana Channel 13. La sua prigionia è terminata il 30 novembre, 55 giorni dopo essere stata rapita dai terroristi al Nova Festival, nel sud di Israele. La giovane tatuatrice ricorda quei momenti con grande dolore: «Voglio far luce sulla reale situazione delle persone che vivono a Gaza, chi sono veramente - ha detto -, ma anche su quello che ho passato laggiù».

Mia Schem, il tattoo dell'ex ostaggio per le vittime del rave: «Balleremo ancora». A Gaza era stata operata da un veterinario

Schem ha rivelato di essere stata tenuta in ostaggio da comuni civili: «Ho vissuto un Olocausto, a Gaza sono tutti terroristi».

La 20enne ha raccontato: «Si tratta di nuclei familiari sotto il regime di Hamas. Mi sono resa conto che stavo con una famiglia. E allora ho cominciato a farmi delle domande: perché sto con una famiglia? Perché ci sono bambini qui? Perché c'è una donna qui?».

Chi è Mia Schem

Il volto della franco-israeliana era diventato popolare poiché apparso nel primo video di ostaggi pubblicato da Hamas. In quel filmato affermava di essere stata trattata bene: dichiarazioni in contrasto con le testimonianze degli altri ostaggi, ma anche con quanto lei stessa ha poi raccontato nella sua ultima intervista. Mia ha infatti affrontato la prigionia a Gaza in condizioni proibitive: ferita al braccio durante l'assalto dei terroristi, fu operata da un veterinario perché il dolore si era fatto insopportabile.

La giovane, seguita da circa 180mila persone su Instagram, è molto attiva sui social, dove continua a battersi per la libertà degli altri ostaggi. Il giorno del rave Mia era insieme a un amico, Elia Toledano, prima rapito e poi trovato morto nell'enclave palestinese.