Sale in metro con una capra, scoppia il caos. Linea bloccata, passeggeri furiosi

Sale sulla metro con una capra in piena ora di punta. È successo anella mattinata di oggi, ed è scoppiato quasi il caos, con i funzionari che hanno sospeso la linea 1: l’uomo con la capra aveva infatti fatto infuriare i pendolari, causando agitazione a bordo quando è salito alla stazione di Tuileries.La rabbia è esplosa soprattutto sui social: «Siamo bloccati in metro a causa di un uomo con una capra! Si rifiuta di scendere», scrive un utente. «Riuscite a credere che sono in ritardo perché un tizio ha portato una capra in metropolitana? - scrive un altro - Il mondo è impazzito».Le immagini pubblicate sui media francesi, con decine di passeggeri frustrati dal blocco della linea, hanno fatto il giro del web: quando è arrivata la polizia, l’uomo con la capra ha cercato di fuggire ma è stato arrestato. La capra era stata infatti rubata dall’uomo, che aveva infranto la legge anche portandola a bordo di un mezzo pubblico.