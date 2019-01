Metro troppo affollata, a Tokyo regalano la colazione a chi sceglie di prende il treno successivo

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al mattino la metro è strapiena? Niente paura: la società di trasporti che gestisce il servizio offre la colazione ai pendolari, con la speranza che vogliano prendere la metropolitana successiva. L'idea è venuta in Giappone ed è ora realtà.L’iniziativa ha preso il via a Tokyo, sulla linea azzurra Tozai, e terminerà il prossimo primo febbraio. Basta registrarsi all’iniziativa e si ha diritto a un buono per mangiare noodle (gli spaghetti giapponesi) e tempura (verdure o pesce pastellate e fritte). L’obiettivo, però, è comunitario: devono registrarsi almeno 2mila persone per avere il regalo.Questi incentivi, si legge sul Japan Times , fanno parte degli sforzi che sta facendo il governo metropolitano di Tokyo, insieme ad alcune società private, per arrivare a una maggiore flessibilità nel pendolarismo. "Ci auguriamo che la campagna contribuisca a ridurre la congestione nelle ore di punta poiché un numero sempre maggiore di persone prenda treni in momenti diversi", commenta Takahiro Yamaguchi, portavoce della società della metropolitana di Tokyo.La linea Tozai è una delle più affollate del Giappone. Secondo i dati del ministero dei Trasporti giapponese che risalgono al 2017, tra le stazioni di Kiba e Monzennakacho, tra le 7.50 e le 8.50 hanno viaggiato nei 27 treni giornalieri una media di 76.616 persone. Mezzi, che sotto un punto di vista regolamentare, potrebbero trasportarne invece 38.448.