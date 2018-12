Metoo, niente archiviazione per Weinstein: l'ex re di Hollywood di nuovo alla sbarra

Weinstein torna alla sbarra. Il tribunale di New York ha infatti respinto l'istanza di archiviazione presentata dai legali del produttore, l'ex re di Hollywood caduto in disgrazia per una serie di accuse di molestie e violenza sessuale. Il giudice della Corte Suprema Statale di New York, James Burke, ha infatti deciso per la prosecuzione del procedimento, così ora l'ex numero uno della Miramax deve rispondere dell'accusa di aver violentato una donna in una stanza d'albergo nel 2013 e di avere praticato con forza del sesso orale su un'altra donna nel 2006, all'interno del suo appartamento di Manhattan.I suoi legali hanno denunciato che l'indagine è stata «irreparabilmente macchiata» dal comportamento del detective Nicholas DiGaudio, accusato di avere interferito con un testimone e una delle donne che accusano Weinstein. I magistrati dell'accusa ritengono invece che vi sia «ampia evidenza» per sottoporre a processo il 66enne Weinstein e che i presunti comportamenti illeciti di DiGaudio non abbiano inficiato il procedimento.