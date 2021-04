Meteorite illumina il cielo in Florida: ripreso per caso da un giornalista in diretta tv

Un fascio di luce improvviso squarcia l'oscurità della notte. Il cielo si illumina per pochi istanti, prima di ripiombare nel buio. Il video, pubblicato su Twitter da un privato cittadino, mostra uno spettacolare meterotite osservato intorno alle 10 di sera del 12 aprile sopra la Florida. Il filmato, registrato da una telecamera di videosorveglianza, è solo uno dei tanti finiti sui social, insieme a foto e testimonianze dell'evento astronomico.

@CoralTap Just saw this in the sky from Parkland at 10:16PM. #Meteor pic.twitter.com/E1rqXUbku8

«Ho appena visto questa cosa nel cielo da Parkland alle 22.16», ha twittato il proprietario dell'abitazione, aggiungendo l'hashtag #meteor. Lo spettacolare fenomeno è stato ripreso anche dal giornalista della Cbs News Jay O'Brien: il meteorite ha illuminato il cielo proprio mentre il reporter stava facendo una diretta tv: «Oh mio Dio, cos'è stato? Wow, ok!», ha esclamato visibilmente sorpreso.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.

Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h

— Jay O'Brien (@jayobtv) April 13, 2021