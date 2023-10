Meteo, tempesta Aline in arrivo in Portogallo: scatta l'allerta

Giovedì 19 Ottobre 2023, 07:45

In Portogallo scatta l'allerta arancione a causa dell'arrivo della tempesta Aline, che ha già portato abbondanti piogge e venti forti. La Protezione Civile ha avvertito i cittadini dei rischi connessi a questo fenomeno meteo, specialmente nelle aree vicine ai fiumi Tago e Douro a Lisbona e Oporto. Sono state adottate precauzioni come la distribuzione di sacchi di sabbia e la creazione di barriere metalliche per proteggere i negozi dalle potenziali inondazioni. È da martedì scorso che il Portogallo è interessato dalla depressione Babet, ma Aline porta con sé una massa di aria calda tale da aggravare la situazione con forti precipitazioni e vento che potrebbe raggiungere la velocità di 110 km orari. Nelle ultime ore i portoghesi hanno ricevuto dalle autorità messaggi telefonici in cui per la giornata di oggi si raccomanda di evitare spostamenti non strettamente necessari. Tra i consigli, anche quello di ricorrere il più possibile al lavoro da remoto. Meno di un anno fa, l'8 dicembre, un altro fenomeno meteorologico estremo ha provocato ingenti danni alla capitale e la morte di una donna nel seminterrato in cui abitava, allagatosi all'improvviso. Secondo i dati del servizio meteorologico portoghese il 13 dicembre 2022, con i suoi 134,6 mm di pioggia, è stato il giorno più piovoso di sempre per la città di Lisbona