Giallo in Messico, ucciso un altro napoletano: Alessandro ammazzato in auto come un boss

Un altro napoletano ucciso in Messico. Dopo il giallo dei tre napoletani scomparsi, scorre altro sangue a Tepechitlán. Alessandro De Fabbio, 32 anni, detto Poppe, anche lui originario della zona tra piazza Mercato e Case Nuove, è stato ammazzato a colpi di arma da fuoco a bordo della sua automobile.

Come Antonio Russo, il figlio Raffaele e il nipote Vincenzo Cimmino, anche De Fabbio, vendeva motoseghe elettriche e gruppi elettrogeni in giro per il Messico.

Ultimo aggiornamento: 13:14

