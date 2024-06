Messico, turista americano muore folgorato nella vasca idromassaggio: grave la moglie

Un turista statunitense di 43 anni è morto folgorato in una vasca idromassaggio per un probabile guasto elettrico. È successo martedì scorso nel resort Sonoran Sea, a Puerto Peñasco, nello Stato di Sonora, in Messico, al confine con gli Stati Uniti. La vittima Jorge Guillén, un marine, era in vacanza con Lizzette Zambrano, 35 anni, un'insegnante di scuola elementare di El Paso, in Texas. I due, entrambi di El Paso e con doppia cittadinanza americana e messicana, erano marito e moglie. La donna è rimasta gravemente ferita.

Che cosa è successo

Secondo le informazioni della Procura locale, i due coniugi texani erano in vacanza a Puerto Peñasco, nel Sonoran sea resort, una struttura ricettiva a Sandy beach, dotata di ampie piscine.

Mentre marito e moglie si godevano un momento di relax nella vasca idromassaggio sono stati colpiti da uno shock elettrico. L'uomo Jorge Guillén è stato portato d'urgenza in ospedale dove è morto. La donna Lizzette Zambrano è rimasta gravemente ferita. Aperta un'indagine per chiarire la vicenda.

Jorge Guillén e Lizzette Zambrano, marito e moglie

L'allarme lanciato dalla folla

Un video diffuso sui social mostra il tentativo di salvataggio della coppia. Tra le urla, altri turisti tentano di togliere i due dalla vasca da bagno, ma non ci riescono a causa della corrente elettrica. A un certo punto una persona tenta di rianimare con un massaggio cardiaco la donna folgorata, dopo aver tentato di entrare nell'acqua per salvarli.

⚠️ En #PuertoPeñasco #Sonora Pierde la vida un estadounidense y dos más resultan lesionados luego de electrocutarse en la zona de albercas de #SonoraResort.



Primeros reportes indican se trata de una familia estadounidense y los lesionados ya son trasladados vía terrestre por… pic.twitter.com/yDRDZmjpMD — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 12, 2024

La raccolta fondi

Su Gofundme gli amici della coppia hanno avviato una raccolta fondi per sostenere i funerali di lui negli Usa e le cure per la donna. «I nostri migliori amici hanno vissuto un terribile incidente. Jorge aveva un cuore d'oro ed era sempre lì per la famiglia e gli amici. Chiediamo il vostro aiuto per riportarlo a casa e aiutare con le spese mediche per lei».

In pochi giorni sono stati raccolti da oltre 830 donazioni quasi 43 mila dollari. L'obiettivo è arrivare a 50 mila dollari.

Lizette Zambrano

Il post dell'amica su Facebook

Ieri Sylvia Sundermann ha condiviso un post sulla vicenda e ha chiesto di partecipare alla raccolta fondi. Ecco il testo:



«Al mio risveglio stamattina abbiamo ricevuto un messaggio dalla mamma del nostro migliore amico. Un messaggio con cui non vuoi svegliarti. Come molti di voi hanno visto sui social e sui telegiornali, è avvenuto un tragico evento.

Non entrerò nei dettagli. Sarebbe molto apprezzato se tutti voi poteste donare per aiutare Jorge a casa e aiutare con le spese mediche. Lizzette ha molta strada da fare in convalescenza e noi siamo tutti qui per aiutarla.

So in prima persona che questa è una situazione molto difficile. Nessuno sa quando può accadere una cosa del genere. Ed è per questo che ci aiutiamo a vicenda come meglio possiamo.

Grazie mille a tutti!»