Terremoto in Messico, scossa magnitudo 7,7 vicino Oaxaca

Forte scossa di terremoto nel sud del Messico. La magnitudo del terremoto che è stato sentito anche nella zona centrale è di 7,7. Alle 15,29 ora locale (17,29 ora italiana) la terra a tremato. Il sisma a venti chilometri di profondità, l'epicento è ad Oaxaca. La scossa è stata avvertita anche a Città del Messico.

Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU

