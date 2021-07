Messico, il video del gasdotto in fiamme in mezzo al mare

Lunedì 5 Luglio 2021, 18:19

Una perdita di gas ha generato un incendio in mare: è successo nella Baia di Campeche nel Golfo del Messico, a 140 km dalla piattaforma petrolifera Ku-Charly. Un gasdotto sottomarino del più grande campo petrolifero di Petroleos Mexicanos, l'azienda petrolifera statale messicana, ha preso fuoco scatenando un incendio sulla superficie dell'acqua.

Le immagini sono impressionanti: mostrano un enorme occhio di fuoco in mezzo al mare. Per domarlo è stato necessario l'intervento di getti d'acqua e azoto dall'alto. Non si sono registrate vittime né feriti, ma restano da chiarire le cause dell'incendio. La dinamica, al momento, sembra essere dovuta a un danneggiamento di alcuni macchinari, forse per colpa di un temporale. In questo video, le immagini diffuse subito dopo lo scatenarsi dell'incendio.