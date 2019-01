Quanto Messico c'è nel tuo Dna? AeroMexico offre voli con sconti "genetici" ai cittadini Usa Video virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK – La battaglia di Donald Trump contro l’immigrazione illegale al confine con il Messico è colorata di accuse pesanti, aggettivi offensivi, ritratti a tinte forti. A sentire Trump, dal Messico arriva solo crimine, droga e prostituzione. Un quadro che può avere effetti devastanti sul turismo Usa verso il Paese confinante. E dunque la linea aerea nazionale AeroMexico ha deciso di partire all’attacco, piuttosto che giocare in difesa. E ha lanciato una campagna pubblicitaria tra l’ironico e il politico, che è diventata virale e sta facendo discutere, ma con il sorriso sulle labbra.AeroMexico offre sconti sui biglietti ai cittadini Usa che con un esame del Dna dimostrino di avere sangue messicano. Tanto più alta è la percentuale, tanto più alto è lo sconto.Per pubblicizzare l’iniziativa, la linea aerea ha girato un filmato nella cittadina di Wharton, in Texas. Nel video vengono intervistate varie persone, e quasi tutte esprimono un certo disprezzo per il Messico e nessun interesse per visitarlo: «Io me ne sto qui in pace, e voi statevene dall’altra parte del confine» dice un uomo di una certa età, con in testa un cappello da cowboy. Un altro dice di non avere nessun interesse a vedere il Messico, nonostante adori il suo cibo e la tequila. Una signora dice educatamente, «Non è nei miei gusti». Un giovane spiega «Non è nei miei programmi». Un’altra donna con tanto di cappello da cow-boy dice gelida «Assolutamente no».Le stesse facce cambiano espressione e diventano incredule dopo che un test del dna prova che hanno dal 15 al 22 per cento di sangue messicano, e quindi potrebbero avere un sostanzioso sconto su un volo verso il sud. A quel punto, uno dei più duri arriva a chiedere: «Ma lo sconto lo date anche a mia moglie?»Il video pubblicitario è stato ideato con la volontà di fare riflettere su quanto gli statunitensi abbiano in comune con i messicani, e magari far riflettere anche sulle parole aggressive di Trump. E la mano leggera e l’occhiolino amichevole hanno fatto sì che sia diventato un fenomeno virale. Aeromexico tuttavia non ha per ora rivelato quanti americani abbiano approfittato dell’offerta e si siano fatti un test dna per ottenere lo sconto.