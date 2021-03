Messico, precipita un aereo diretto negli Stati Uniti: sei morti e un ferito grave

Era diretto negli Stati Uniti il piccolo aereo del governo dello stato del Messico di Sonora, che ieri si è schiantato al suolo causando la morte di sei persone e lasciando un ferito grave. Fra le persone decedute anche il sottosegretario per lo sviluppo economico di Sonora. Secondo la tv Milenio, poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale "Ignacio L. Pesqueira de Hermosillò", il velivolo, che era diretto a Tucson, negli Stati Uniti, ha avuto un guasto, cadendo su una autostrada non lontano da Baha de Kino.

A small plane heading for Arizona crashed in the northern Mexico border state of Sonora on Saturdayhttps://t.co/4qElDPRhVS — FinancialXpress (@FinancialXpress) March 28, 2021

Six killed as small plane crashes in northern Mexico https://t.co/QOMQeswoL0 — Gulf Today (@gulftoday) March 28, 2021

La conferma dell'incidente via Twitter

La conferma dell'incidente è venuta via Twitter dalla Procura generale di giustizia di Sonora, mentre la governatrice dello Stato, Claudia Pavlovich, ha lamentato le perdite in vite umane di membri dell'equipaggio e passeggeri, ed in particolare del decesso di un suo stretto collaboratore, il sottosegretario per lo Sviluppo economico, Leonardo Ciscomani.

