Merkel ha già un'erede, AKK favorita nei sondaggi: «È la migliore guida per la Germania»

A quattro giorni dal congresso della Cdu, la corsa per la successione ad Angela Merkel sembra ormai definita: fra i tre candidati in lizza la superfavorita è l'attuale segretaria generale del partito Annegret Kramp-Karrembauer. L'ultimo sondaggio (dell'Istituto Forsa per l'emittente RTL-Trendbarometer) rivela che il 42% degli intervistati ritengono AKK (come viene chiamata la delfina di Merkel) la figura più credibile per guidare il maggiore partito tedesco. Molto indietro il rivale Friedrich Merz, che convince solo il 15%.



Il 41% degli interpellati considera poi AKK simpatica, mentre il candidato Merz suscita la simpatia solo del 9% degli intervistati e infine il 41% considera AKK una persona con i piedi per terra, mentre il milionario Merz è definito nello stesso modo appena dal 10% del campione indagato. Secondo Manfred Guellner, responsabile dell'istituto che ha condotto il sondaggio, Annegret Kramp-Karrembauer è la candidata più probabile per la successione alla guida del suo partito: «Se la Cdu in futuro vuole mantenere la possibilità di successo o vuole migliorarla, deve passare dalla direzione del partito di Kramp-Karrenbauer».

© RIPRODUZIONE RISERVATA