Merkel, la Danimarca ha aiutato gli Usa a spiarla: intercettazioni attraverso i cavi internet

Usa e Danimarca insieme per spiare Angela Merkel. La potente agenzia di intelligence degli Stati Uniti NSA si è fatta aiutare dall'Agenzia di Intelligence della Difesa danese (FE) e ha intercettato i cavi internet danesi per spiare leader, politici di alto livello e funzionari di alto livello in Germania, Svezia, Norvegia e Francia. Il cancelliere tedesco Angela Merkel, l'allora ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier e l'allora leader dell'opposizione tedesca Peer Steinbrück sono tra i politici dei paesi vicini alla Danimarca spiati dalla NSA attraverso la cooperazione danese-americana.

Che i servizi americani spiassero, attraverso l'aiuto dei danesi, i leader europei, era un sospetto già nel 2013. Ora un team di giornalisti europei ha messo insieme i pezzi, ma soprattutto ha avuto accesso ai rapporti che descrivono in dettaglio il sostegno dato alla NSA dal servizio di intelligence della difesa danese (FE). I giornalisti lavoraano in emittenti danesi, svedesi e norvegesi (DR, SVT e NRK rispettivamente), ci sono anche professionisti de Le Monde, del giornale tedesco Süddeutsche Zeitung e le emittenti pubbliche tedesche NDR e WDR.

«Politicamente, lo considero uno scandalo», ha detto una delle vittime di spionaggio: l'allora leader dell'opposizione tedesca Peer Steinbrück. Pur accettando che gli stati occidentali hanno bisogno di servizi segreti funzionanti, il fatto che le autorità danesi abbiano spiato i loro partner dimostra «che stanno piuttosto facendo le cose per conto loro».

Il governo danese sapeva del coinvolgimento dei servizi segreti del loro paese nello scandalo NSA al più tardi nel 2015. Hanno iniziato a raccogliere informazioni sulla cooperazione della FE con la NSA tra il 2012 e il 2014 nel rapporto segreto Dunhammer dopo le rivelazioni dell'ex dipendente della NSA e whistleblower Edward Snowden, ha riferito NDR.

Dopo aver scoperto esattamente fin dove si è spinta la cooperazione tra i servizi segreti dei due paesi, il governo danese ha costretto l'intera leadership della FE a dimettersi nel 2020.

