Mercedes sta richiamando un milione di auto nel mondo: «Possibile problemi ai freni». Ecco i modelli

La Mercedes-Benz sta facendo rientrare circa un milione delle sue auto più datate da tutto il mondo per possibili problemi al servofreno. Lo ha reso noto oggi l'autorità federale dei trasporti (KBA). La KBA ha riferito che il richiamo ha interessato i suv ML e GL e il minivan di lusso Classe R costruiti tra il 2004 e il 2015. «La corrosione del servofreno - ha detto KBA - può, nel peggiore dei casi, portare all'interruzione del collegamento tra il pedale del freno e l'impianto frenante. Di conseguenza, il servofreno può smettere di funzionare». La KBA ha affermato che nel mondo sono stati richiamati 993.407 veicoli, di cui circa 70.000 in Germania.

La casa tedesca ha confermato che il richiamo è dovuto a una «analisi di rapporti isolati per alcuni veicoli». «In rari casi di corrosione molto grave, potrebbe essere possibile che una frenata particolarmente forte o brusca causi danni meccanici al servofreno, per cui il collegamento tra il pedale del freno e il sistema frenante fallirebbe - ha spiegato Mercedes -. In un caso così raro, non sarebbe possibile far decelerare il veicolo tramite il freno di servizio. Pertanto, aumenterebbe il rischio d'incidenti o lesioni». La casa automobilistica contatterà i proprietari dei «veicoli potenzialmente interessati» e ha consigliato i clienti di non guidare le auto fino all'ispezione.