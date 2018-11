Melbourne, la vittima dell'attentato è l'italiano Sisto Malaspina, titolare del bar dei vip

Era di «origini italiane» l'uomo accoltellato a morte ieri a Melbourne nell'attacco poi rivendicato dall'Isis, costato la vita anche all'aggressore - un terrorista di origini somale - ucciso dalla polizia. Lo si apprende da fonti della Farnesina. La vittima, scrive da parte sua il quotidiano australiano Herald Sun, era Sisto Malaspina, 74 anni, comproprietario insieme al suo socio Nino Pangrazio di un noto bar sulla Bourke Street - il Pellegrinìs Bar - acquistato nel 1974.

Terrorismo a Melbourne, fa esplodere auto e accoltella a morte un passante prima di essere ucciso dalla polizia



L'uomo è stato definito da chi lo conosceva «la persona più felice che si possa immaginare». Il giornale lo descrive come «un bon vivant, icona di Melbourne» e ricorda che era diventato nonno per la prima volta una settimana fa. Secondo le ricostruzioni, Malaspina si sarebbe trovato a poche centinaia di metri dal suo locale, quando il terrorista ha fatto esplodere la sua auto. Potrebbe essere accorso in aiuto di Shire Ali, che, invece, hanno riferito i testimoni, lo ha accoltellato al collo.

L'amico Russell Crowe sconvolto dalla notizia ha scritto su twitter: «Ti ameremo per sempre».

'We will love you forever': Pellegrini's restaurateur killed in Bourke St attack - ABC News https://t.co/IhW7xmJ7im — Russell Crowe (@russellcrowe) 10 novembre 2018

Ultimo aggiornamento: 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA