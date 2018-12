Meghan Markle, da Oltreoceano arriva il consiglio di Michelle Obama: «Non avere fretta»

Sicuramente l'americana Meghan Markle ha ricevuto molte indicazioni dallo staff del palazzo su come far parte della famiglia reale. Ma l'ultimo consiglio arriva da qualcuno più vicino a casa sua: l'ex first lady Michelle Obama. La moglie dell'ex presidente Barack Obama sa fin troppo bene cosa vuol dire essere sotto gli occhi dell'opinione pubblica.

Per questo, mentre promuoveva la sua biografia "Becoming" in un'intervista ha rivolto alcune parole sagge alla giovane Duchessa di Sussex, in questo momento al centro delle polemiche. «Come me - ha affermato Michelle - Meghan probabilmente non ha mai sognato di avere una vita come questa e la pressione che sente, da sé e dagli altri, a volte può sembrare tanta. Quindi il mio più grande consiglio sarebbe di prendersi del tempo e non avere fretta di fare qualsiasi cosa». L'ex first lady degli Stati Uniti ha quindi spiegato di aver «passato i primi mesi alla Casa Bianca principalmente a preoccuparmi delle mie figlie, assicurandomi che partissero bene con la scuola e facendo nuove amicizie prima di intraprendere un lavoro più ambizioso».



La moglie del Principe Harry dal maggio scorso si trova ad affrontare enormi responsabilità e a imparare un nuovo ruolo e nelle ultime settimane è stata travolta da una vera e propria tempesta mediatica. Dagli ex dipendenti che l'accusano di perfezionismo, al presunto disaccordo con la cognata Kate Middleton e il Principe William. La signora Obama ha quindi incoraggiato Meghan ad occuparsi delle questioni cui è appassionata. Michelle durante i suoi otto anni alla Casa Bianca ha promosso una serie di iniziative, con particolare attenzione all'alimentazione e alla salute dei bambini. Meghan è stato coinvolta in nuovi progetti da quando è entrata a far parte della famiglia reale all'inizio di quest'anno, incluso un libro di cucina per aiutare le persone colpite dall'incendio della Grenfell Tower. «Quello che le direi è che ci sono così tante opportunità per fare del bene con una platea come questa. Penso che Meghan possa massimizzare il suo impatto sugli altri, così come la sua felicità, se riesce a fare del suo ruolo qualcosa di personale, che risuoni in lei e si sposi con la sua personalità», ha affermato Michelle.

