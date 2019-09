Meghan Markle, prima uscita pubblica dopo il parto: ecco cosa farà

A quattro mesi dalla nascita del piccolo Archie, Meghan Markle parteciperà al suo primo impegno pubblico ufficiale oggi, per lanciare la sua collezione di abbigliamento: la capsule collection, lanciata per beneficenza in aiuto dell'ente benefico Smart Works (che aiuta le donne disoccupate) era stata già rivelata sul numero di settembre della versione britannica di Vogue, che la stessa Meghan ha contribuito a curare.

La collezione è stata creata in collaborazione con Marks and Spencer, Jigsaw, John Lewis and Partners e la stilista Misha Nonoo: per ogni capo acquistato, uno verrà regalato a Smart Works. Meghan ha nelle scorse settimane comunque presenziato a diversi eventi, tra cui i tornei di tennis a Wimbledon e New York (gli US Open in cui il nostro Matteo Berrettini è arrivato fino alle semifinali) e alla premiere londinese de Il Re Leone.

Here is what the Duchess of Sussex did on her surprise trip to New York City. https://t.co/inStNt0dlO — Vogue Magazine (@voguemagazine) 12 settembre 2019

Nel numero di settembre di British Vogue, scrive il quotidiano Independent, la Duchessa del Sussex ha espresso la sua ammirazione per Smart Works, spiegando perché ha scelto di collaborare con l'organizzazione benefica. «La ragione per cui sono stato attratto da Smart Works è che re-inquadra l'idea di beneficenza come comunità, che, per me, è incredibilmente importante: è una rete di donne che supportano e danno potere ad altre donne nelle loro attività professionali», ha scritto la duchessa del Sussex.