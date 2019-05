«Meghan Markle è in travaglio», l'annuncio di Buckingham Palace: il royal baby sta per nascere

Meghan Markle è entrata in travaglio. Lo riportano i siti inglesi, tra cui il Mirror, e lo conferma un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. La Duchessa del Sussex sta quindi per partorire il suo primogenito o primogenita. Il nuovo royal baby, figlio di Meghan e del principe Harry, potrebbe quindi nascere nelle prossime ore. Secondo la corrispondente di Sky Royal, la Duchessa sarebbe entrata in travaglio nelle prime ore della mattinata, con Harry al suo fianco. Non è ancora noto se Meghan si trovi in ospedale o a casa, e non è nemmeno noto se la nascita verrà annunciata visto che Meghan e Harry avevano già reso noto che non avrebbero divulgato i dettagli.

Ultimo aggiornamento: 15:29

