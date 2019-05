Royal Baby, Meghan Markle super mamma: «Non mi fermo qui, voglio avere tanti figli»

Meghan Markle ha già partorito il royal baby, o forse darà il benvenuto al suo primo bambino in queste ore, ma è improbabile che la duchessa del Sussex resterà mamma di un solo bambino. L'attrice 37enne ha rivelato di volere molti figli in un'intervista del 2014 rispolverata in Inghilterra in queste ore: il che significa che Baby Sussex potrebbe essere impostata per avere un fratello più giovane il più presto possibile. Insomma, una famiglia numerosa con tanti piccoletti.

Parlando con The Brew, Meghan ha detto: "Sogno di essere una mamma con tantissimi bambini che girano per casa mia" anche se oggi è forse più corretto dire "palazzo".

Meghan all'epoca aveva appena divorziato dal suo primo marito, Trevor Engelson. Alla domanda sui suoi altri sogni, Meghan ha detto che voleva continuare a coltivare il suo blog di lifestyle The Tig e aveva aggiunto: "Poi un giorno sogno di avere uno spettacolo di cucina tutto per me, continuare a lavorare su questioni sociali a livello globale, avere il tempo di correre una maratona".

