Zara Tindall, la nipote della Regina che fa ingelosire Kate Middleton e Meghan Markle

Kate Middleton e Meghan Markle gelose, sotto sotto, di Zara Phillips Tindall nonostante la 38enne bionda figlia della principessa Anna si tenga ben lontana del mondo del gossip, sia priva inoltre di titoli nobiliari e si trovi infine ben lontana (18a) nelle posizioni per la linea di successione al trono? E' che Zara è la seconda nipote di Elisabetta II che la predilige senza averlo mai nascosto grazie ai suoi brillanti successi accumulati nel mondo dell'equitazione fin da ragazzina.

Kate Middleton, nuova rivale a Corte dopo Meghan Markle: è la campionessa Zara Tindall

Zara Tindall, secondogenita della principessa Anna, sorella di Carlo e zia di William



E se si parla di cavalli, dall'ippica alle varie specialità dell'equitazione, la Regina non sente più ragioni, con Kate e Meghan che non hanno proprio nulla per replicare a Zara che per di più ha sposato Mike Tindall, campione del mondo nel 2003 con la nazionale inglese di rugby, sport tutelato dall'Union di cui Elisabetta è stata a lungo patrona prima di cedere il ruolo al nipote Harry, il marito di Meghan.

Zara nel 2006 ha vinto il campionato del mondo di sport equestri, successo che ha spinto la Bbc a nominarla personaggi sportivo dell'anno. E poi alle Olimpiadi del 2012 di Londra è arrivata la medaglia d'argento nel concorso completo a squadre, altro grande motivo di orgoglio per la Regina e tutta la famiglia reale, fiera che la ragazza avesse raggiunto le stesse cime della madre Anna e del padre, il capitano Mike Phillips. La principessa figlia della Regina vinse nel 1971 il titolo di campionessa del mondo di sport equestri, mentre il marito nel 1972 conquistò l'oro nel concorso completo a squadre alle Olimpiadi di Monaco. Che famiglia! Le vittorie di Zara le hanno anche fruttato il prestigioso ricoscimento Mbe, membro dell'Ordine dell'Impero britannico, che la stessa Regina assegna alle persone più importanti nella storia della Gran Bretagna.

Zara non ha diritto a titoli nobiliari perché discende in linea femminile dalla Regina, il che non le ha mai provocato alcun cruccio. E, nonostante gli impegni sportivi, accudisce personalmente insieme al marito rugbysta le figlie Mia Grace e Lena Elizabeth.

Ultimo aggiornamento: 20:50

