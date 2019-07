Meghan Markle ignora Kate Middleton e va a Wimbledon con le amiche: cognate sempre più distanti

L'indifferenza regna sovrana tra le cognate Kate Middleton e Meghan Markle. Il 'non incontro' a Wimbledon sembrerebbe confermare le voci che le darebbero sempre più distanti. La moglie del principe Harry è arrivata al torneo di tennis a sorpresa da sola. E invece di sedere accanto alla cognata come lo scorso anno ha preferito restare negli spalti e tifare l'amica Serena Williams.

I più maliziosi parlano di una duchessa di Sussex che ha letteralmente snobbato la moglie di William. Eppure nel 2018 sedevano insieme e sorridenti. L'una, con più esperienza, era pronta a consigliare all'altra come comportarsi a eventi simili. Più che un impegno pubblico, Wimbledon ha rappresentato per Meghan l'occasione di prendersi una pausa dal piccolo Archie e di rivedere amiche come Lindsay Roth e Genevieve Hillis.



L'americana è apparsa sorridente e rilassata e con un look casual opposto a quello di Kate. In jeans e con un Panama in testa ha mostrato di sé un'immagine nettamente diversa. La duchessa di Chambridge, invece, aveva incantato tutti con un abito bianco in stile Diana, ma alle orecchie portava orecchini da dieci euro. Tra gli accessori di Meghan non è sfuggito ai fan quello dedicato al figlio: una collana con la lettera "A".



La scelta di Meghan di presentarsi in giorni diversi a Wimbledon ha scatenato il gossip e portato un'ulteriore prova della tensione che ci sarebbe tra le due coppie.

