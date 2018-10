Meghan Markle e Harry aspettano un bambino: l'annuncio durante il tour ufficiale

Meghan Markle e il principe Harry aspettano un bambino. Lo annuncia l'account ufficiale di Kensington Palace su Twitter. «Le Altezze Reali il duca e la duchessa del Sussex sono molto lieti di annunciare che la duchessa aspetta un bambino», si legge sul profilo. La nascita è prevista per la primavera del 2019.



