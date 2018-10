Terremoto in Nuova Zelanda, paura per Harry e Meghan: «Lo hanno sentito anche loro»

Terremoto di magnitudo 6.2 e paura per Harry e Meghan Markle: i due reali inglesi, che si trovano in questi giorni in Nuova Zelanda, hanno fatto i conti con il sisma che ha colpito l’isola del nord con epicentro a Taumaranui, a meno di 300 km da Auckland.

Meghan Markle futura mamma distratta: il vestito ha ancora il cartellino



Harry e Meghan sono proprio a Auckland: il terremoto è stato avvertito fino a Wellington, dove due aerei hanno rimandato l’atterraggio ed è stata addirittura sospesa in via precauzionale la seduta del Parlamento. Secondo quanto riporta il Daily Mail, anche Harry e Meghan hanno sentito la scossa ma hanno portato avanti comunque il loro programma di appuntamenti senza alcun cambiamento.



Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA