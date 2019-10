Meghan Markle, l'ira di Hillary Clinton: «Attaccata perché afroamericana». Spunta petizione a Londra

«Il modo in cui Meghan Markle viene trattata è inspiegabile, dovrebbero vergognarsi tutti». Una forte difesa d'ufficio della moglie di Harry, afroamericana da parte di madre, arriva da Hillary Clinton: «L'attaccano perchè è birazziale», afferma la ex first lady Usa in un'intervista, commentando la decisione di Harry di fare causa a diversi tabloid. Dalla parte della duchessa di Sussex anche Chelsea Clinton: «L'attaccano anche perchè ha avuto il coraggio di rompere con alcune etichette reali. Ha una professione alle spalle e ha una voce che per fortuna continua ad usare».

Lady Diana, nel bouquet di nozze un fiore velenoso (ma la principessa non lo sapeva)

Meghan Markle e Harry fanno discutere per gli atteggiamenti pubblici non adeguati ai costumi di palazzo e alcuni cittadini del Regno Unito avrebbero addirittura indetto una petizione per privarli dei titoli reali. Come riportato dal Daily Mail, la petizione avrebbe ad oggi raccolto oltre 2500 firme. Un numero non definitivo e che dovrebbe continuare a salire nei prossimi giorni. Almeno fino al 24 ottobre, data in cui il Consiglio Comunale di Brighton prenderà in esame la richiesta. Rimuovere però i titoli reali al duca e alla duchessa di Sussex è abbastanza difficile. Quasi impossibile, visto che soltanto la regina Elisabetta può avere voce in capitolo.

Meghan Markle di nuovo incinta? Ecco gli indizi: «Nausee sospette e abiti larghi»

Uno scoglio che non spaventa comunque Charles Ross, il leader della petizione che chiede che a Brighton e nell'intera contea dell'East Sussex non ci si appelli più a Harry e Meghan utilizzando anche i titoli conferitigli dalla royal family perché, come riportato da Madame Le Figaro, «questi non sono assolutamente democratici e rappresentano l’oppressione sulle persone da parte della società elitaria». Il duca e la duchessa di Sussex potrebbero quindi tornare ad essere semplicemente “Harry e Meghan”. Difficile a quanto pare, ma non impossibile.

Meghan Markle e la corona di fiori: la duchessa infrange il protocollo reale per un selfie



Ultimo aggiornamento: 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA