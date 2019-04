La regina Elisabetta a Frogmore Cottage da Meghan e Harry: il royal baby è nato?

E' nato? E' la domanda che tutti si chiedono. Da settimane il royal baby tiene banco su pagine di giornali e in tv. E oggi l'ultima indiscrezione: la regina Elisabetta, stando al The Sun, avrebbe fatto visita ai Sussex a Frogmore Cottage. Una visita a sorpresa «per dare alla coppia il benvenuto nella nuova casa, dopotutto si sono trasferiti nel suo giardino sul retro», ha riportato una fonte al tabloid, e in questa occasione Sua Maestà avrebbe anche incontrato Doria Ragland, la madre di Meghan arrivata qualche giorno fa dall’America per stare vicina alla figlia nella sua nuova avventura da mamma.

Meghan Markle ha partorito? Ecco l'indizio, no-fly zone a Frogmore Cottage

Ma è raro che The Queen si muova per niente. Se invece fosse andata a trovare Harry e Meghan per conoscere il nuovo bisnipotino? A Frogmore Cottage, del resto, negli ultimi giorni c’è stato molto movimento. Non solo l’ambulanza parcheggiata a pochi metri dall’ingresso e un elicottero pronto a decollare per qualsiasi evenienza (è stato però prontamente smentita la correlazione tra i due mezzi e l’arrivo del royal baby) ma anche la visita di altri membri della famiglia. Il mistero continua.



Ultimo aggiornamento: 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA