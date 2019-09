Meghan Markle, il nipote diventa milionario con la marijuana: «Si chiama Markle sparkle, l'ho creata in suo onore»

Dopo Meghan la famiglia Markle può vantare un nuovo milionario. Si tratta di Tyler Dooley, nipote della Duchessa di Sussex, che di mestiere fa il coltivatore di marijuana. Sfruttando il cognome della zia, Dooley ha lanciato sul mercato l'anno scorso una nuova varietà di cannabis rinominata "Markle Sparkle". Creata in onore del matrimonio di Meghan con il principe Harry, la varietà è stata commercializzata con lo slogan: «Così forte da farti saltare la corona». Ora il 27enne, figlio del fratellastro della Duchessa si Sussex, ha rivelato di aver costruito una fortuna grazie alla "Markle Sparkle" e che i suoi affari continuano a crescere.

Duchess of Sussex's nephew grows new strain of 'Markle Sparkle' cannabis as he builds drug empire based on her name https://t.co/MmQwo8hK3N — The Sun (@TheSun) 15 settembre 2019

Tyler Dooley coltiva la sua fortunata cannabis in un immenso ranch nell'Oregon. Una delle nuove varietà di marijuana prodotte da Dooley si chiama "", in onore del figlio di Meghan e Harry. «Sono sempre stato considerato la "pecora nera" della famiglia - racconta al Daily Mail - ma ho lavorato duro guadagnarmi da vivere in un business così competitivo come questo. Al momento ho 1,5 milioni di piante di marijuana, ma stiamo pianificando una grande espansione». E c'è da credergli: la cannabis prodotta da Dooley, infatti, non contiene THC - ovvero il principio attivo dello "sballo" - ma solo CBD, molto utilizzato per scopi medici. Il nipote di Meghan Markle non rivela esattamente quanto guadagna, ma dichiara di aspettarsi nel prossimo anno entrate da oltre 200 milioni di dollari.

