Meghan e Harry, Buckingham Palace replica alle accuse di razzismo: «Rattristati, saranno sempre molto amati»

Buckingham Palace ha rotto il silenzio, dopo l’esplosiva intervista a Oprah Winfrey rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle, in cui la coppia ha accusato la casa reale di razzismo.

In un comunicato, il Palazzo reale fa sapere che «l’intera famiglia è rattristata nel sapere in quale misura gli ultimi anni siano stati difficili per Harry e Maghan». In particolare «i temi trattati, particolarmente quello del razzismo, sono preoccupanti. Sebbene i ricordi di alcuni possano variare, queste accuse vengono prese molto seriamente e saranno oggetto di esame da parte della famiglia privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia».

Il comunicato è arrivato a 24 ore dall'intervista "senza rete" trasmessa lunedì anche dal network britannico ITV. Meghan e Harry hanno rivelato che un membro della famiglia reale - che non hanno voluto nominare - ha espresso preoccupazioni per il colore della pelle del primogenito nascituro, Archie. In seguito si è chiarito che non si trattave né della Regina né del principe Filippo. A quanto sembra, evitando una guerra aperta, Elisabetta ha cercato di mostrare il suo lato più conciliante, promettendo che il tema del razzismo verrà affrontato, ma specificando pur sempre che i panni sporchi saranno "lavati in famiglia". Non si escludono, a questo punto, indagini serrate, in seno alla famiglia reale, per capire chi possa avere detto frasi così inopportune e razziste nei confronti della moglie di Harry.

Ultimo aggiornamento: 19:20

