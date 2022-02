Il mega fulmine di 768 km stabilisce il record mondiale: è il lampo più lungo mai registrato

Il fulmine più lungo in distanza orizzontale percorsa ha coperto 768 km nel sud degli Stati Uniti, il 29 aprile 2020. Ed è record assoluto, come ha registrato l'organizzazione meteorologica mondiale (Omm), che supera di 60 km il precedente record, registrato nel sud del Brasile il 31 ottobre 2018. «Ciò equivale alla distanza tra New York City e Columbus (Ohio) o tra Londra e Amburgo», sottolinea un comunicato dell'Omm pubblicato oggi a Ginevra. Il nuovo record di durata per un singolo lampo è salito a 17,102 secondi circa.

APPROFONDIMENTI INCENDIO FIENILE Foto SPAZIO Scoperto oggetto cosmico mai visto finora NEWS Asteroidi pericolosi per la Terra:

Si è sviluppato durante un temporale sopra l'Uruguay e l'Argentina settentrionale il 18 giugno 2020. Il precedente record di durata era di 16,73 secondi ed era stato registrato, sempre nel nord dell'Argentina, il 4 marzo 2019. I due primati si sono verificati in due noti «hotspot» per tali fenomeni nel Nord e nel Sud America, precisa l'Omm, agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Sono stati rivelati con l'aiuto della più recente tecnologia satellitare e pubblicati nel Bollettino dell'American Meteorological Society.

Shocking! Within this cluster of storms, a single lightning bolt captured by @NOAASatellites in April 2020 was recently certified by the @WMO as the world’s longest flash on record with a distance of 477 miles. MORE: https://t.co/LdDQ0Avdll #Megaflash #Lightning #Weather pic.twitter.com/FzD9ShfnRR

— NOAA (@NOAA) February 1, 2022