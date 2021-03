Si è presentato davanti al giudice mentre stava operando un paziente. Per questo un medico americano finirà sotto indagine del Medical Board della California. Non è la prima volta negli Stati Uniti che succede qualcosa di insolito durante un'udienza in videoconferenza. Proprio pochi giorni fa, un avvocato del Texas si era dimenticato il filtro acceso durante la discussione di un processo e aveva partecipato con le sembianze di un gatto. Ma il caso del medico californiano è più grave perché sarebbe venuto meno ai suoi doveri deontologici.

Cosa è successo

La data dell'udienza a cui deve partecipare il Dr. Scott Green è fissata per giovedì 25 febbraio. A causa della pandemia, è convocato dalla Corte Suprema di Sacramento in videoconferenza. E quando appare, il cancelliere nota qualcosa di strano. Il medico ha tutti gli abiti da lavoro: camice blu indosso, la cuffia per coprire i capelli, la mascherina e gli occhiali. Sembra che stia operando un paziente, che però non si vede nelle immagini. Ma si sentono tutti i rumori della sala operatoria: come il beep delle macchine per operare.

Il medico californiano: «Sì, sto operando»

Il cancelliere della Corte Suprema chiede al medico se è in grado di assistere al processo. «Buongiorno Mr. Green, è disponibile per il processo? Perché sembra che lei stia operando in questo momento». Lui non nega: «Sì, sono disponibile. E sto operando». Il cancelliere gli ricorda allora i suoi diritti e che il processo si svolgerà da remoto, per via della pandemia. Il Dr. Green, mentre aspetta che appaia nella videoconferenza il giudice Gary Link, continua di tanto in tanto a guardare giù, dove probabilmente c'è il paziente.

Il giudice: «Non è un comportamento appropriato»

Appena il magistrato appare nella videoconferenza Zoom, si stupisce. E subito chiede al Dr. Green se effettivamente stia operando, perché teme per la salute del paziente. Il medico risponde senza problemi: «C'è un altro chirurgo qui accanto a me che sta lavorando, perciò posso assistere al processo e allo stesso tempo consentire che l'operazione vada avanti».

Il giudice Gary Link gli dice che non gli sembra appropriato tenere un comportamento del genere. E che preferirebbe fissare l'udienza in un giorno in cui il dottore non sta operando. Lui si scusa e aggiunge: «A volte, le operazioni non vanno come ti aspetti».

