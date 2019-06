Usa, medico accusato di aver ucciso 25 pazienti: «Overdose da antidolorifici», rischia l'ergastolo

Un medico dell'Ohio è stato accusato di omicidio per la morte di 25 pazienti causata da overdose di antidolorifici. Lo rivelano i media Usa. Un avvocato del dottore William Husel, 43enne impiegato dal 2015 al 2018 presso il Mount Carmel Health System, nell'area della città di Columbus, ha spiegato che il suo cliente non intendeva uccidere i pazienti. Il Mount Carmel Health System ha scoperto che il medico ha ordinato dosi di farmaci eccessive e potenzialmente letali di oppioidi a 29 pazienti nel corso degli anni, inclusi 5 le cui condizioni potevano ancora migliorare. Husel è stato prima sospeso il 21 novembre e poi licenziato due settimane dopo, oltre ad essere privato della licenza medica, e ora rischia da 15 anni di carcere all'ergastolo.



Il procuratore della contea di Franklin, Ron ÒBrien, ha detto che il personale medico interrogato è stato trattato come testimone, e non prevede che nessun altro sarà accusato. ÒBrien ha spiegato che molti dei pazienti di Husel in terapia intensiva non erano vigili, e «se qualcuno non prova dolore, non c'è alcuna ragione medica legittima per amministrare» dosi potenzialmente fatali di fentanil. Secondo il Mount Carmel Health System, sei dei pazienti hanno ricevuto dosi eccessive, ma probabilmente non è stata quella la causa della morte. Contro il medico e il sistema ospedaliero sono state presentate oltre venti cause legali per omicidio colposo, e le famiglie hanno detto che i loro cari sono morti per overdose per negligenza o intenzionalmente a causa degli antidolorifici ordinati da Husel. Alcuni hanno anche messo in dubbio di essere stati ingannati sulla gravità delle condizioni dei pazienti. Il Mount Carmel si è scusato pubblicamente con le famiglie e ha già risolto alcuni dei casi civili per centinaia di migliaia di dollari. (ANSA)

