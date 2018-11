McDonald's, studio inglese: «Batteri e feci sui touchscreen». L'azienda: «Puliamo quotidianamente»

Un'indagine condotta dalla London Metropolitan University e dal sito Metro.co.uk ha rilevato la presenza di batteri e residui di feci sui touchscreen dei ristoranti McDonald's. Sugli schermi giganti - ormai regolarmente utilizzati dai clienti per ordinare evitando la fila - sarebbero presenti diverse tipologie di batteri molto pericolosi per la salute dell'uomo. Gli studiosi hanno raccolto tamponi in otto ristoranti McDonald's nel Regno Unito, di cui sei a Londra e due a Birmingham.

Nei fast food londinesi di Oxford Street e Holloway Road sono stati rilevati batteri della famiglia Listeria, che possono causaree portare all'aborto le donne incinta che la contraggono. Su tre quarti dei touchscreen analizzati - evidenzia l'indagine - sono stati trovati batteri del genere Proteus, che di solito si trovano nelle feci di umani e. Su uno schermo è stata rilevata addirittura la presenza di. I tamponi hanno rilevato anche la presenza di batteri del genere Klebsiella, che possono causare infezioni alle vie urinarie, setticemia, diarrea e persino

«Siamo molto sorpresi di aver trovato tanti batteri intestinali e fecali - ha dichiarato il dottor Paul Matawele, coordinatore dell'indagine - i touchscreen sono sempre più utilizzati, ma questi risultati consigliano di non mangiare direttamente dopo averli toccati, perché sono antigienici e diffondono malattie». Non si è fatta attendere la risposta di McDonald's, che attraverso un portavoce ha fatto sapere che gli schermi sono regolarmente puliti ogni giorno e che, in ogni caso, tutti i ristoranti sono muniti di servizi per lavare le mani prima di mangiare. Gli studiosi, inoltre, specificano che la ricerca ha interessato solo 8 fast food e che, per tanto, non può fornire un quadro generale sulle condizioni igienco-sanitarie di tutti i ristoranti McDonald's.

