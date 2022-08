McDonald's in aereo, passeggero multato con 1800 euro per cibo non dichiarato. «La colazione più costosa al mondo»

La colazione di McDonald's più costosa del mondo. Un passeggero è stato costretto a pagare quasi 1800 euro di multa dopo essere stato sorpreso in aeroporto con cibo non dichiarato. Rientrato in Australia da Bali, il turista è stato avvicinato da un cane della sicurezza che ha sentito l'odore di McMuffins. Il viaggiatore aveva messo la colazione nello zaino. Poiché il cibo non era dichiarato, il passeggero è stato multato, il doppio del costo del biglietto aereo.

APPROFONDIMENTI LA STRAGE Cento delfini uccisi NEWS Foto GAETA Fa pagare l'accesso alla spiaggia libera

Fa pagare l'accesso alla spiaggia libera, multato il gestore di un lido

McDonald's in aereo, perché è stato multato

Per impedire l'ingresso di cibo e malattie della bocca nel paese, l'Australia ha in vigore una sanzione per la carne e i latticini non dichiarati. Il ministro dell'agricoltura, della pesca e delle foreste Murray Watt ha dichiarato a 7News: «Due McMuffin di uova e salsiccia di manzo da McDonald's a Bali e un croissant al prosciutto erano le voci di menu incriminate che hanno attirato l'attenzione del cane da fiuto per la biosicurezza Zinta». Ma non solo. «Dopo un'ulteriore ispezione è stato scoperto che trasportavano una varietà di oggetti a rischio. Questo sarà il pasto Mc più costoso che questo passeggero abbia mai avuto».

Passenger slapped with $1.8K fine after airport K-9 sniffed out McDonald’s meal: “This will be the most expensive Maccas meal this passenger ever has," Australia's Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry Murray Watt said in Monday statement. https://t.co/zwYMnAJv0p pic.twitter.com/K10YfTlDB7 — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐮𝐧𝐃𝐢𝐬𝐩𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@SunDispatch) August 1, 2022

Cos'è l'afta epizootica e gli esseri umani possono contrarre?

L'afta epizootica provoca vesciche sulla bocca, sulla lingua, sulle labbra. È un virus altamente contagioso che colpisce gli ungulati. Un focolaio si sta attualmente diffondendo in Indonesia e Bali. Se il virus raggiungesse le coste australiane, potrebbe costare fino a 80 miliardi di dollari in 10 anni. Il Dipartimento dell'agricoltura, della pesca e delle foreste (DAFF) afferma che l'afta epizootica può essere trasportata nella carne e nei prodotti lattiero-caseari, nonché nel suolo, nelle ossa, nelle pelli non trattate, nei veicoli e nelle attrezzature. Può anche sopravvivere in alimenti congelati, refrigerati e liofilizzati, inclusi carne e latticini.