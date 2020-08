Mauritius, disastro ambientale: l'isola chiede aiuto agli esperti marini di tutto il mondo

Sono drammatiche le immagini della marea nera che, ora dopo ora, si allarga sempre più attorno all'isola di Mauritius, fino a pochi giorni fa considerata tra i luoghi più ameni, incontaminati e paradisiaci del pianeta.

I filmati e gli scatti della Riviere des Creoles, a poca distanza dal punto in cui il cargo MV Wakashio si è incagliato sugli scogli della costa sud-orientale, sono da brividi: uno strato di olio nero e denso sta uccidendo alberi, mangrovie, fauna e vegetazione.



Come raccontato dalla pagina Instagram Savemauritiusreeef, che oltre ad aver organizzato una raccolta fondi sta documentando il disastro minuto per minuto, anche l'aria è irrespirabile tant'è che sono state già chiuse le scuole.

Incalcolabili i danni per la fauna marina e per la barriera corallina: protetta in quanto considerata, fino a pochi giorni fa, una delle più ricche, vaste e incontaminate al mondo.



Mauritius: catena umana per salvare l'isola con barriere galleggianti

Tutti, sull'isola, stanno dando il proprio contributo per costruire delle barriere galleggianti realizzate con la paglia della canna da zucchero.Centinaia gli uomini che stanno raccogliendo, anche con mezzi di fortuna, il greggio disperso in mare nel disperato tentativo di recuperare qualche centimetro di spiaggia o di salvare una manciata di mangrovie in più.Dopo che il premier mauriziano Pravind Jugnauth ha dichiarato lo stato di emergenza ambientale, sono stati chiamati a raccolta i massimi esperti marini di tutto il mondo anche se la situazione è già drammatica.

La nave cisterna trasportava infatti quasi 4mila tonnellate di greggio.

Una piccola parte di questo carburante, circa 100 tonnellate, si è già dispersa nella zona circostante a Pointe d'Esny e i danni sono incalcolabili.

Se la marea nera non dovesse essere arrestata le conseguenze per l'isola sarebbero devastanti, forse irreversibili.

Attualmente, dagli ultimi dati raccolti, sono state asportate dall'imbarcazione soltanto 500 tonnellate di greggio.

L’Express Maurice, il quotidiano on line locale, riporta che le condizioni della MV Wakashio stanno peggiorando e che si sono aperte nuove crepe nella chiglia della nave.



avrebbe riaperto i confini il primo settembre: l'isola era stata dichiarata da mesi covid free e il governo stava valutando come far ripartire in sicurezza la stagione turistica dopo una lunghissima, e durissima dal punto di vista economico, chiusura delle frontiere.

Oltre al turismo, la seconda fonte di reddito per il paese è, come noto, la pesca.

Si tratta della peggior crisi della storia contemporanea dell'isola di Mauritius.

© RIPRODUZIONE RISERVATA