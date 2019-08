Coppia di sposi muore in un incidente d'auto subito dopo la cerimonia, avevano 20 anni

Due neo sposi sono morti in un tragico incidente d'auto pochi minuti dopo la loro cerimonia di nozze. Harley Joe Morgan, 19 anni, e Rhiannon Boudreaux Morgan, 20 anni, entrambi di Vidor, un piccolo comune degli Stati Uniti d'America della contea di Orange nello Stato del Texas, si conoscevano dai tempi delle superiori. Si erano sposati venerdiì scorso con un'intima cerimonia in un'aula di tribunale di Orange County , secondo quanto riferito dalla KFDM. Harley ha guidato una Chevrolet del 2004 appena fuori dal locale con sua moglie seduta sul sedile del passeggero. Proprio mentre la coppia usciva sulla strada, l'auto s'è scontrata con un camioncino Ford F-250 del 2015, che rimorchiava un trattore.

La polizia ha dichiarato il decesso dei giovani subito dopo l'incidente, mentre l'uomo alla guida del pick up non ha riportato alcun tipo di ferite. La madre dello sposo Lashawna Morgan e la sorella Christina Fontenot stavano guidando, subito dopo il matrimonio, dietro la coppia e hanno assistito al terribile schianto. Lashawna ha detto a KDFM: «Quei due bambini. L'unica cosa che volevano era sposarsi e iniziare la loro vita. Avevano così tanti sogni. Ho visto morire il mio bambino. Ho ancora addosso il sangue di mio figlio perché stavo facendo del mio meglio per tirarli fuori dalla macchina».

