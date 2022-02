India, cadono in un pozzo durante il matrimonio: morte 13 donne e un bambino

Un matrimonio in India è finito in tragedia. Tredici tra donne e ragazze sono morte cadendo in un pozzo a Kushinagar - città nello stato federato dell'Uttar Pradesh - durante una tradizionale cerimonia "haldi". Le vittime erano sedute su una lamiera di metallo che ricopriva il pozzo. La struttura, che come ha riferito il magistrato distrettuale S. Rajalingam era vecchia e fatiscente, ha ceduto sotto il loro peso, facendole cadere tutte dentro il buco. Le autorità hanno riferito che le vittime «sono state schiacciate dalle macerie». Il premier Narendra Modi ha reagito alla notizia dello «straziante» incidente su Twitter: «L'amministrazione locale è coinvolta per ogni possibile aiuto», ha assicurato.

I matrimoni indiani sono spesso eventi grandiosi i cui festeggiamenti accolgono un gran numero di ospiti e durano diversi giorni. Nel 2017, 24 invitati a un matrimonio sono rimasti stati uccisi quando un muro è crollato durante una violenta tempesta nello stato occidentale del Rajasthan. L'ufficiale di polizia Akhil Kumar ha raccontato la vicenda all'agenzia di stampa ANI. «L'incidente è avvenuto la scorsa notte intorno alle 20:30 a Nebua Naurangia, Kushinagar, durante un matrimonio, quando alcune persone, sedute su una lastra che copriva un pozzo, sono precipitate. Undici di loro sono statii dichiarati morti sul posto, mentre altri due sono stati portati in ospedale dove sono deceduti a seguito delle ferite riportate. Gli ospiti hanno tentato di utilizzare scale e corde per aiutare a far uscire le vittime dal pozzo. Almeno altre 10 persone sono rimaste ferite nell'incidente».