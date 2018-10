Matrimonio di Eugenia, Elisabetta in prima fila. Camilla grande assente

Seconde nozze reali dell'anno per la corona inglese. Dopo il matrimonio di Harry e Meghan anche Eugenie di York è convolata a nozze con il suo fidanzato. La figlia del principe Andrea, terzogenito di Elisabetta II, e di Sarah Ferguson ha avuto un matrimonio meno sfarzoso ma comunque ricco di molti ospiti Vip.



Grande assente Camilla, moglie di Carlo, mentre in prima fila erano presenti la Regina Elisabetta e il marito, il principe Filippo. George e Charlotte erano presenti tra i pagetti, mentre a fare da damigella d'onore alla sposa c'era la sorella Beatrice. Gli 850 ospiti arrivano all’interno del castello a bordo di una serie di autobus. Il punto di ritrovo è a tre miglia di distanza dalla chiesa. Lì gli invitati sono sottoposti ai controlli di sicurezza e devono mostrare i documenti.

I primi vip ad arrivare sono Pixie Geldof seguita da Demi Moore, Liv Tyler, Naomi Campbell e Robbie Williams, le ex storiche di Harry, Chelsy Davy e Cressida Bonas, Ellie Goulding, e Cara Delevingne. Presenti anche Kate Middleton con il principe William e la coppia di neosposi Meghan ed Harry, in questo caso Kate sfoggia un look decisamente elegante, sobrio e di rilievo, dando ancora una volta una lezioni di stile alla neo cognata. Presenti anche i Beckham.

