Bucha, l'orrore dei proiettili con mini dardi letali. «Armi da Prima Guerra Mondiale»

Armi da Prima Guerra Mondiale sarebbero state usate nel massacro di Bucha. Si chiamano flechettes, sono proiettili affilati simili a chiodi lunghi un pollice con alette su un'estremità per renderli più aerodinamici. Si trovano dentro a munizioni più grandi. La gente del posto ne ha trovati a centinaia. Nei giardini, dentro le case e nelle strade. Sono piccoli dispositivi progettati per mandare schegge in uno schema conico largo fino a 300 metri, e in grado di produrre gravi ferite d'arma da fuoco alle formazioni di fanteria. Ma non si spiega perché le truppe di Putin le abbiano usate in un'area che già controllavano, potendo quindi colpire potenzialmente i civili.

A Bucha continua la ricerca dei morti, cominciano i funerali

Mini dardi, si possono usare?

«Non dovrebbero mai essere usati in aree civili edificate», ha affermato Amnesty International. Secondo la convenzione internazionale non sono fuorilegge, ma alcuni gruppi per i diritti umani ne hanno denunciato l'uso a causa della loro natura indiscriminata e imprecisa.

Putin premia la brigata accusata del massacro di Bucha: «Eroismo, coraggio e forza»

Il precedente del conflitto nella striscia di Gaza

Nel recente passato c'è stata un'altra accusa per l'utilizzo di flechette. Secondo il Centro palestinese per i diritti umani, Israele avrebbe usato sparato proiettili flechette contro il villaggio di Khuzaa, a est di Khan Younis, il 17 luglio del 2014. Nel 2010 le forze israeliane hanno deciso di eliminare gradualmente l'uso dei proiettili flechette dopo averne sparato uno contro un cameriere della Reuters, scambiando la sua macchina fotografica per un'arma e uccidendo otto civili insieme a lui.