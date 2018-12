Turiste stuprate e uccise in Marocco, tre arresti: si indaga per terrorismo

Primi arresti in Marocco dopo l'uccisione delle due turiste scandinave che sono state anche decapitate. Il ministero degli Interni del Marocco ha annunciato la cattura di tre sospetti per l'omicidio della turista danese Louisa Vesterager Jespersen, 24 anni, e della norvegese Maren Ueland, 28 anni, i cui corpi sono stati trovati in una zona isolata vicino a Imlil, fra le montagne dell'Atlante a 60 chilometri da Marrakech. Due dei sospetti sono stati arrestati dalla polizia proprio a Marrakech e sono tenuti in custodia nell'ambito delle indagini e per verificare «l'ipotesi che si sia trattato di un omicidio di matrice terroristica». Ieri le forze di sicurezza avevano arrestato, sempre a Marrakech, un terzo sospetto, indicato dalla procura di Rabat come «appartenente a un gruppo terroristico».

IL VIDEO

C'è un uomo armato di coltello ripreso nell'atto di decapitare una delle due ragazze. È un video, finito su Facebook, che dirige le indagini verso la pista del terrorismo.

Le due studentesse di 24 e 28 anni sono state violentate e poi decapitate nella piana di Imlil, a 10 km dal centro abitato da cui partono i trekking per il turismo d'alta quota sui Monti dell'Atlante. Louisa Jesperen, studentessa danese, 24 anni e Maren Ueland, norvegese, di 28, volevano raggiungere la vetta del Toubkal e per questo avevano piazzato la loro tenda sulla piana di Imlil.

L'allarme scatta lunedì mattina, quando un passante nota i corpi delle due ragazze. Sulle prime gli investigatori seguono le tracce di quella che sembra una gang di ragazzi. Nella fuga uno perde il portafogli e porta così la polizia direttamente a casa, in un quartiere di periferia a Marrakech. Scattano gli arresti, ma ieri la svolta: il video che mostra la scena della decapitazione. Le immagini riprendono anche un altro uomo vicino ai cadaveri e di sottofondo le voci di un terzo e quarto complice che urlano «vendetta».

