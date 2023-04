Marlène Schiappa, la ministra francese in copertina su Playboy: la posa sexy sotto il tricolore

Nel bel mezzo di una rivolta popolare contro la riforma pensioni voluta dal governo Macron, scoppia un caso inedito al Palazzo dell'Eliseo in Francia: la segretaria di Stato per le pari opportunità, Marlène Schiappa, comparirà in intimo sulla copertina di Playboy del numero in uscita il prossimo 8 aprile.

Quaranuno anni a novembre, Schiappa ha concesso un'intervista alla nota rivista erotica statunitense, «principalmente sulla libertà delle donne ma anche sul femminismo, la politica e la letteratura», riporta Le Parisien.

Sarà la prima esponente di un esecutivo, quindi, a parlare di violenza sulle donne, emergenza climatica ed economia solidale su Playboy: la rivista dovrebbe dedicarle in tutto 12 pagine, tra intervista e fotografie. A cominciare dalla copertina, dove la ministra appare vestita solo di una canottiera intima, con capelli sciolti e gambe divaricate. A fianco, la bandiera tricolore francese completa il quadretto.

«È vestita e indossa un lungo abito bianco. Questo è il caso di tutte le foto», avevano assicurato la scorsa settimana i portavoce del ministro, quando era stata messa in circolo una foto solamente della copertina.

Interpellato dai media francesi, il direttore dell'edizione transalpina di Playboy, Jean-Christophe Florentin ha detto che la rivista intende percorrere, a suo modo, una linea editoriale più progressista: obiettivo è privarsi della storica etichetta di periodico "maschilista", per essere utile alla causa del femminismo e della parità di genere.

Le reazioni: «Una cosa assurda nel mezzo di una crisi sociale»

L'uscita su Playboy di Schiappa ha suscitato, però, anche reazioni fortemente polemiche all'Eliseo. In primis, quella di un consigliere ministeriale, che si è detto scioccato della trovata di Schiappa di apparire sulla copertina della rivista erotica nel bel mezzo della crisi sociale, innescata dalla rivolta sulle pensioni: «Non importa come sia vestita, questo è assurdo», le sue parole riportate sempre da Le Parisien.