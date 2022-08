Marlene Engelhorn, 29enne discendente dei fondatori della Basf, eredita 4 miliardi di euro ma rinuncia: «Non voglio essere così ricca»

A 29 anni è l'erede di una fortuna milionaria, di circa 4mila milioni di euro, ma ha scelto di rinunciare al 90% del suo patrimonio. Il motivo? Dice di non voler essere "così ricca". La storia di Marlene Engelhorn, classe 1992 (29 anni) studentessa di lingua tedesca a Vienna ha fatto il giro del mondo.

Marlene è una discendente dei fondatori di BASF, una delle più grandi aziende chimiche del mondo, che nel 2021 ha registrato un fatturato di oltre 78.000 milioni di euro. Fondata nel 1865, la Basf ha brevettato alcune invenzioni storiche come il colorante indaco, (uno dei primi coloranti sintetizzati su scala industriale) e la tecnologia necessaria alla funzionalità dei nastri magnetici (musicassette e videocassette). Secondo Forbes sua nonna occupa la posizione 687 nella classifica delle persone più ricche del mondo.

Millionaires Marlene Engelhorn and Phil White in Davos, demanding that the rich get taxed. Time to wake up Davos. #TaxTheRich pic.twitter.com/hbCCvlCgMo — Patriotic Millionaires UK (@PatMillsUK) May 22, 2022

«Non ho fatto nulla per meritarli»

La giovane dice di non avere bisogno di tutti questi soldi e non ritiene giusto riceverli senza aver fatto nulla per meritarli: «Questa non è una questione di volontà, ma di correttezza. Non ho fatto nulla per ricevere questa eredità. Questa è pura fortuna alla lotteria delle nascite e pura coincidenza» spiega in una delle interviste rilasciate ai giornali tedeschi «Non dovrebbe essere una mia decisione cosa fare con i soldi della mia famiglia, per i quali non ho lavorato». Per la giovane, una ricchezza eccessiva porta a tensioni, problemi e incomprensioni: «Non saprei cosa farne e non potrei essere felice».

Taxmenow: chi sono i ricchi che vogliono pagare più tasse

Marlene ammette di essere una ragazza privilegiata, ma questo non le impedisce di esprimere le sue idee contro la disuguaglianza sociale e di impegnarsi per cambiare le cose. Idee che l'hanno portata a fondare il movimento AG Steuersrechtigkeit, conosciuto in tutto il mondo come "Taxmenow" composto da eredi di grandi fortune che chiedono un aumento delle tasse sui grandi patrimoni. «Essendo una persona che ha goduto dei benefici della ricchezza per tutta la vita e so quanto sia distorta la nostra economia. Non posso continuare a stare seduto ad aspettare che qualcuno, da qualche parte, faccia qualcosa», ha spiegato Marlene alla BBC.