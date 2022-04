Mariupol, ora c'è il rischio che scoppi un'epidemia di colera: troppi corpi in putrefazione

Se si sopravvive alle bombe c'è, in agguato, anche l'emergenza sanitaria che sta attanagliando Mariupol. C'è infatti un rischio di epidemie, tra cui il colera. A lanciare l'allarme sono le autorità locali della città, secondo quanto riferisce la Cnn. Sono circa 100 mila le persone che ancora vivono a Mariupol, dove le condizioni di vita stanno peggiorando anche a causa dell'aumento della temperatura: «Epidemie pericolose e mortali potrebbero presto diffondersi in città a causa della mancanza di acqua e cibo e a causa delle condizioni igieniche sempre più difficili. Migliaia di corpi stanno andando in decomposizione sotto le macerie», è l'allerta del consiglio comunale.

«Gli occupanti non possono fornire alla popolazione esistente cibo, acqua e medicine. O non sono semplicemente interessati a ciò. Bloccano tutti i tentativi di evacuazione, senza i quali la gente morirà. Ad ora le condizioni di vita sono medievali. È necessaria un'evacuazione immediata e completa», ha detto il sindaco della città Vadym Boychenko.