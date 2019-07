Marito e moglie si risposano e stavolta sono due donne

L’uomo di questa storia è Ian Hawkes, un ex parrucchiere di 55 anni di Swindon, ha cambiato sesso nel 2014, prendendo il nome di SueZie. Questo cambiamento però non ha portato alla fine della relazione con Cheryl Palmer, 58 anni, che era sua moglie quando era un uomo.

La loro storia d’amore è iniziata online 20 anni fa. Cheryl Palmer, che lavora nel settore assicurativo, era attratta dall’onestà e dall’umorismo di Ian, ora SueZie. A sua volta, Ian si era innamorato della “gentile personalità” della donna. Ad un certo punto della loro conoscenza l’uomo ha lasciato la sua città, dove ha trascorso un’infanzia infelice e dove ha passato momenti brutti per il divorzio dalla prima moglie, per stabilirsi a circa 6.400 miglia di distanza, con Cheryl, madre single che viveva a Tampa, in Florida. Nell’ottobre 2000, i due si sono sposati con una cerimonia intima. Alcuni mesi dopo, sono diventati genitori. Cheryl ha dato alla luce un ragazzo, Jaison. Eppure, sebbene tutto sembrasse perfetto, Ian sentiva il bisogno di fare un cambiamento radicale - trasformarsi in una donna. Ha fatto l’operazione di cambio sesso nel 2014 e ha preso il nome di SueZie.

«La vita è molto più facile ora», ha detto, affermando che l’operazione ha messo a punto diversi decenni di “infelicità”. Sebbene all’inizio avesse alcune riserve sul consenso al cambio di sesso del marito, Cheryl ha detto che alla fine ha accettato perché ha notato la “tristezza” negli occhi del suo partner. Ora, i due sposi dicono che il loro rapporto è ancora più forte di prima e che la loro vita amorosa è più soddisfacente che mai. «La nostra vita amorosa, sessuale è migliore che mai. Funziona tutto. Ora capisco molto meglio il corpo di una donna», ha concluso SueZie. La loro storia sta facendo il giro del web w non solo.

