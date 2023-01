Marito dimentica la moglie in strada e se ne accorge dopo 160 km di viaggio, la coppia si era fermata per una sosta

«Ho dimenticato mia moglie». Potrebbe essere un remake del celebre film "Mamma ho perso l'aereo". Invece è una storia vera, di un uomo ha dimenticato la moglie in strada mentre era in viaggio per la vacanza di Capodanno. E non se ne è accorto per oltre 160 chilometri quando è arrivato nel suo paese di origine. È successo in Thailandia e il protagonista è Boonton Chensu, un uomo di 55 anni.

Il viaggio, la sosta e la ripartenza

Durante il tragitto in auto, di notte, l'uomo ha accostato sul ciglio della strada per un "pit-stop" fisiologico. In assenza di servizi pubblici, anche la moglie è scesa ma si è diretta poco distante dal luogo dove era parcheggiata la vettura in cerca di un cespuglio riparato. Evidentemente il marito non si è accorto della mossa della donna, Amanuy Chaimoon, di 49 anni, che prima della fermata si era addormentata sul sedile posteriore. Una volta finito l'uomo è salito in macchina, ha messo in moto ed è partito. Lei però non è era ancora tornata.

La lunga camminata

È rimasta lì, incredula, senza soldi e senza il cellulare. Nessun modo per contattare il marito nella tortuosa nella provincia di Mahasara. Così ha deciso di iniziare a camminare per raggiungere il luogo più vicino dove chiedere aiuto. Una passeggiata di una ventina di chilometri al termine della quale è riuscita a trovare una stazione di polizia per poter contattare il marito. Solo in quel momento l'uomo ha capito cosa fosse successo. Si è reso conto di essere giunto a destinazione senza la moglie e, soprattutto, di averla combinata grossa.