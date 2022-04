Marine di 22 anni morto in Ucraina. La moglie di Willy Cancel: «Era un eroe, viveva per aiutare gli altri». Lascia una bimba di 7 mesi

Un marine, Willy Joseph Cancel, è morto combattendo insieme alle forze ucraine in Ucraina: aveva 22 anni. Lo ha confermato la vedova dell'uomo a Fox News Digital. «Mio marito è morto in Ucraina», ha raccontato la vedova Brittany Cancel. «Era lì con il desiderio di aiutare le persone, aveva sempre sentito che quella era la sua missione principale nella vita».

IL RACCONTO - «Mio marito era molto coraggioso ed era un eroe - ha spiegato Brittany- Non mi aspettavo di essere vedova a 23 anni o che nostro figlio fosse senza padre. Tutto ciò che voglio è che torni a casa e gli possa dare la degna sepoltura che merita». Il veterano dei marines aveva firmato per lavorare per una società appaltatrice militare privata, anche se il suo lavoro a tempo pieno era come ufficiale penitenziario. Poi, lo scoppio della guerra in Ucraina alla fine di febbraio «ha cambiato tutto», ha spiegato alla CNN la madre di Willy Cancel, Rebecca Cabrera. Dopo l'inizio della guerra, la sua società ha chiesto di combattere in Ucraina e Cancel ha «accettato di andare», ha detto ancora la madre.

Cancel era volato in Polonia il 12 marzo ed era entrato in Ucraina il giorno dopo. «Prima di voler aiutare il popolo ucraino, era un agente di detenzione nel Kentucky», ha detto ancoira la vedova a Fox News. «Aveva sogni e aspirazioni di diventare un agente di polizia o di entrare a far parte dell'FDNY. Naturalmente quando ha scoperto cosa stava succedendo in Ucraina era ansioso di fare volontariato». Willy lascia anche una bimba di 7 mesi.

Willy Joseph Cancel: American killed fighting alongside Ukrainian forces in Ukraine https://t.co/qLxjOgt26m — John Carroll (@Gizmocarroll69) April 29, 2022

Cancel è il primo cittadino statunitense a morire mentre combatteva al fianco degli ucraini in Ucraina. Il cameraman di Fox News Pierre Zakrzewski, 55 anni, è stato ucciso in Ucraina il mese scorso insieme alla giornalista ucraina Oleksandra "Sasha" Kuvshynova, 24 anni. Benjamin Hall ha riportato gravi ferite alle gambe nello stesso attacco. Anche Brent Renaud, 51 anni, regista di documentari che aveva lavorato con il New York Times, è morto in Ucraina il mese scorso.