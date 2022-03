Marina Ovsyannikova rischia 10 giorni di carcere: la giornalista ha protestato in diretta tv contro la guerra

Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che ha protestato in diretta tv contro la guerra in Ucraina, rischia 10 giorni di carcere. Lo si apprende da fonti del tribunale di Mosca. L'udienza è in corso. Della donna si erano inizialente perse le tracce, prima che la Bbc mostrasse una sua foto in compagnia dell'avvocato in tribunale. La vicenda di Marina Ovsyannikova ha provocato forti reazioni in occidente: l'Onu ha chiesto alla Russia di non punirla «per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione», mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto «protezione consolare» per la giornalista.

Il Cremlino bolla come «teppismo» il gesto della giornalista russa. Lo scrive il Guardian online. In uno straordinario atto di dissenso, la donna ha alzato un cartello dietro la conduttrice del tg di Channel 1 e ha gridato slogan che denunciavano la guerra in Ucraina. Il video è diventato virale. «Per quanto riguarda le azioni di questa donna, è teppismo», ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, elogiando Channel One per quella che ha definito la sua programmazione di qualità, oggettiva e tempestiva.

Onu alla Russia: non punitela

Le Nazioni Unite chiedono alla Russia di non punire Marina Ovsyannikova. Ravina Shamdasani, portavoce Onu per i diritti umani, ha spiegato che le autorità russe devono garantire che la donna «non debba affrontare nessuna punizione per aver esercitato il suo diritto alla libertà di espressione». Le dichiarazioni arrivano dopo che il Cremlino ha definito la protesta di Marina Ovsyannikova un atto di «teppismo» e il legale della donna, che è stata arrestata dopo la sua protesta, ha detto di non essere ancora riuscito a mettersi in contatto con la sua cliente. «Fermate la guerra, non credete alla propaganda e alla bugie che vi dicono qui», recitava il cartello mostrato dalla donna che ha fatto irruzione mentre andava in onda il telegiornale. «Russi contro la guerra», si leggeva in fondo, in inglese.

Macron: «Protezione consolare»

Il presidente francese Emmanuel Macron propone una «protezione consolare» per la giornalista russa che ha protestato contro la guerra in Ucraina.

«Lanceremo la procedura diplomatica per offrire una protezione sia all'ambasciata sia una protezione come l'asilo - ha detto Macron dopo aver visitato un centro che accoglie profughi ucraini nell'ovest della Francia, vicino ad Angers - avrò occasione, nel mio prossimo colloquio con il presidente Putin, di proporre questa soluzione in modo diretto e molto concreto».