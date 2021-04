Marilyn Manson accusato di stupro dell'attrice del Trono di Spade Esmé Bianco. Come lei altre donne

Esmé Bianco, attrice britannica, ha fatto causa a Marilyn Manson accusando il cantante di stupro. Esmé che nella popolare serie il 'Trono di Spade' ha interpretato il ruolo di Ros, ha denunciato Manson e il suo ex manager Tony Ciulla alla US District Court di Los Angeles. Oltre alle violenze sessuali per i due uomini ci sarebbe l'accusa di aver violato le leggi contro il traffico di persone. Questo perché, a detta di Esmé, la avrebbero portata da Londra a Los Angeles con la scusa di una parte in un video musicale e in un film che non sono mai stati girati.

Quest'anno già una decina di donne sono uscite allo scoperto contro il musicista. Tra queste, la protagonista di 'Westworld' Evan Rachel Wood: all'inizio di febbraio in un'intervista al 'New York', l'attrice aveva annunciato che il controverso cantante di “Antichrist Superstar” era il partner a cui si era riferita quando nel corso degli anni si era dichiarata vittima di violenze domestiche. La denuncia della Bianco è la prima in tribunale contro Manson, il cui vero nome è Brian Warner, che ha adottato lo pseudonimo in omaggio a Marilyn Monroe e allo stragista di Bel Air Charles Manson. Dopo le accuse della Wood, il cantante era stato scaricato dall'etichetta discografica Loma Vista che aveva distribuito i suoi ultimi album e dall'agenzia Caa che lo aveva fino ad allora rappresentato.

