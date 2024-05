Lunedì 27 Maggio 2024, 07:07

Quando e come sarà possibile arrivare a una difesa comune europea? «Mai, se prima non avremo un governo europeo, il punto - dice Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali (Cesi) – è che oggi l’Europa è divisa in due blocchi: ci sono i Paesi che si preparano ad andare in guerra, sperando di non doverlo fare, e quelli in cui si parla di Europa della Difesa, che però al momento è qualcosa di vago e molto futuribile».

Eppure, una proposta concreta è quella di scudo aereo europeo, European Sky Shield Initiative (ESSI), avanzata nel 2022 e rilanciata dal capogruppo Ppe al Parlamento Ue, Manfred Weber, in un’intervista al Messaggero. È realizzabile?

«L’ESSI è lo scudo offerto dalla Germania ad altri Paesi che potrebbero così usufruire della protezione dai missili russi. Prevede la costituzione di una difesa integrata e stratificata contro i missili balistici di Mosca. Al momento, Francia e Italia non hanno aderito».

Perché?

«Gli strumenti dell’ESSI sono fondamentalmente due: missili antibalistici Arrows 3 israeliani, quelli impiegati qualche settimana fa per difendersi dall’attacco dell’Iran, e missili antiaerei e antimissile Patriot, americani. Italia e Francia sanno che se il programma si concretizzerà, metterà in ginocchio l’industria europea, perché missili e sistemi missilistici MBDA, europei, non sono compresi nel progetto. In termini operativi, la difesa aerea europea è un problema urgente e drammatico: ormai tutti hanno i missili, perfino gli Houthi dello Yemen. Perciò bisogna mettere subito mano a iniziative di difesa comune».

Che cosa impedisce di farlo?

«Non è così semplice. Se l’Europa si dota di sistemi di difesa non europei, non solo distrugge l’industria militare europea ma crea una dipendenza strategica che è politica, oltre che industrial-militare. Abbiamo visto in un altro campo, quello dell’energia, cosa significa dipendere da altri Paesi. Se non sei in grado di produrre ombrelli difensivi aerei, usi quelli prodotti da altri e se ti vengono improvvisamente negati, ti trovi nella condizione di non poterli produrre da solo».

La Germania sceglie la dipendenza, piuttosto che restare indifesa?

«I tedeschi hanno forze armate molto deboli, l’obiettivo con questa loro iniziativa è diventare il Paese leader: io ti proteggo e tu poi fai accordi privilegiati con me. L’operazione è sempre politica».

Com’è possibile che l’Ue, con la sua forza economica, si trovi oggi in questa situazione?

«Negli ultimi trent’anni abbiamo fatto la guerra al terrorismo e tutte le risorse della difesa sono andate al mantenimento dei contingenti in quel tipo di conflitti. Il budget della difesa è sempre sceso e questo vale per tutti i Paesi europei. Gli MBDA non sono un’alternativa immediata, perché hanno bisogno di investimenti enormi per passare dalla fase ingegneristica a quella realizzativa. E c’è un altro elemento, tutt’altro che secondario: gli americani e gli israeliani sono impegnati in guerre vere, hanno investito su minacce reali e hanno budget di ben altre proporzioni rispetto alle nostre».

Che cosa può succedere se scegliamo la dipendenza?

«Faccio un esempio. Israele, che fornisce gli Arrows 3, può dire di sentirsi minacciato dagli iraniani e decidere, per ragioni di sicurezza nazionale, di non consegnarci una partita di missili perché deve tenerla per sé».

Eppure, se l’Ue riuscisse a mettere insieme le proprie forze nazionali…Abbiamo flotte importanti, comparabili nel complesso a quelle cinese e Usa, o no?

«Mettere insieme le flotte non è la stessa cosa che averne una sola. Le forze militari non si sommano semplicemente, devono lavorare insieme. Devono essere una sola flotta, una sola forza aerea, un solo esercito. Ma per questo ci vuole un solo governo europeo».

A quando allora la Difesa europea?

«Mai, per la semplice ragione che prima occorre una governance europea. E dato che non è minimamente all’ordine del giorno l’Europa unita, forze armate prive di governance unica sono inconcepibili. Al massimo, sono inserite nel dispositivo Nato».

Poi c’è la questione nucleare. L’atomica, nella Ue, ce l’ha soltanto la Francia…

«Ovvio, il nucleare è il più alto punto di deterrenza, qualcosa conta...»

E mancano i soldati?

«In Occidente, intendo in Giappone, Corea del Sud, Australia, Canada, Usa, non solo in Ue, il mestiere delle armi è diventato infinitamente meno attrattivo di prima. Impone sacrifici che le giovani generazioni non sono più disposte ad accettare. La soluzione sarebbe dare più incentivi economici, riconoscendo la specificità del mestiere delle armi. Il soldato non è un impiegato, è un signore al quale si chiede in certe condizioni di uccidere o rischiare di essere ucciso. Più banalmente, i giovani oggi sono disposti a stare a bordo di una nave senza telefonino per mesi e mesi?»

Altre soluzioni?

«La cosa migliore sarebbe avere un Commissario Ue alla Difesa, col mandato di sincronizzare le industrie militari, evitando per esempio la concorrenza tra i due caccia di sesta generazione che dovrebbe produrre l’Europa. Verranno a costare fantastiliardi, senza economia di scala. Ne basta uno. Il nostro attuale titolare della Difesa, Guido Crosetto, sarebbe una scelta coraggiosa e azzeccata, porterebbe prestigio all’Italia e senso di efficienza e diplomazia militare a tutta la Ue».